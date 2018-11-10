السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجمات الانتحارية في الصومال

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى .

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكدا رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.