محافظات شمال عسير تتقاسم جمال الطبيعة وشلالات الأمطار

تقاسمت محافظات ومراكز شمال مدينة أبها الواقعة بين السراة وتهامة، جمال الطبيعة الخضراء التي زادها أناقة هطول الأمطار المتفرقة، وشكّلت منها شلالات منهمرة من أعالي الجبال لتعانق بطون الأودية، وترسم صورة جمالية للطبيعة انفردت بها تلك المحافظات والمراكز .

وشهد مركزا بللحمر وبللسمر ، ومحافظتا تنومة ، والنماص وصولاً إلى المجاردة ، وبارق في تهامة عسير خلال الأسابيع الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض.

عدسة " واس " رصدت خلال جولتها أمس على تلك المحافظات والمراكز أبرز المشاهد الطبيعة التي رسمتها الأمطار المنهمرة الممزوجة بلون الغطاء النباتي الأخضر التي تشتهر به تلك المحافظات، لتصنع للمشاهد لوحة جمالية ربانية بشلالاتها المتدفقة من أعالي الجبال الشاهقة، وتكسو أوديتها المنبسطة بما جادت به رحمات السماء على تلك المحافظات.