العثور على 300 ألف قطة محنطة بالمنيا

أعلن وزير الأثار المصري خالد العنانى اليوم السبت عن اكتشاف سبع مقابر للدولتين الحديثة والقديمة ورفات أسد و300 ألف قطة محنطة بمحافظتي المنيا والجيزة .

وقال العناني ، في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام مصرية ، إن اكتشاف اليوم بجبانات سقارة، هو الأول من ثلاثة اكتشافات سيتم الإعلان عنها تباعا ، مشيرا إلى أنه تم العثور على ثلاث مقابر من الدولة الحديثة، وأربع مقابر من الدولة القديمة بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة .

وأكد أن المقابر الحديثة كانت تستخدم لدفن القطط حيث تم العثور على أكثر من 300 ألف قطة محنطة بمقابر في المنيا ، مضيفا أنه تم العثور على هيكل أسد محنط بالمقابر.