"هنغلي" تتفق مع "أرامكو" على شراء 130 ألف برميل يوميا من النفط في 2019

قالت مجموعة هنغلي الصينية الخاصة لإنتاج الكيماويات إنها أبرمت اتفاقا سنويا مع أرامكو السعودية لشراء 130 ألف برميل يوميا من النفط الخام لعام 2019. وهذا هو ثاني اتفاق تسويق كبير بين أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركة تكرير صينية خاصة. وذكر بيان لشركة هنغلي اليوم وأكده المتحدث باسم الشركة أن الاتفاق أُبرم الأسبوع الماضي خلال المعرض الصيني الدولي للاستيراد في شنغهاي وتبلغ قيمته 3.6 مليار دولار استنادا إلى سعر السوق الحالي. وكانت أرامكو أبرمت مع مجموعة تشيجيانغ رونغشنغ الخاصة للتكرير اتفاقا طويل الأجل لتوريد 170 ألف برميل يوميا من النفط الخام وكانت تسعى أيضا للحصول على حصة في مصفاة رونغشنغ في شرق الصين. ومن المتوقع أن تبدأ مجموعة هنغلي الخاصة للكيماويات التشغيل التجريبي لمصفاة جديدة في مدينة داليان الساحلية في شمال شرق الصين في نهاية نوفمبر. وتبلغ طاقة المصفاة 400 ألف برميل يوميا.