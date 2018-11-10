"مجلس التعاون" يحصل على صفة مراقب دائم لحقوق الملكية في الجوانب التجارية

أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون عن فخره واعتزازه بحصول الأمانة العامة لمجلس التعاون على صفة مراقب دائم لدى اللجنة الخاصة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية تريبس "TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وقال الزياني : إن نيل الأمانة العامة صفة مراقب دائم في هذه اللجنة العالمية يبرهن على المكانة البارزة والمستوى الرفيع والأداء المتميز الذي تحققه قطاعات الأمانة العامة المعنية بهذا الجانب المهم. مشيدا بالتعاون والتنسيق التام الذي تم في هذا المجال بين تلك القطاعات ومن بينها مركز براءات الاختراع وإدارة التكامل الاقتصادي مع بعثة مجلس التعاون في جنيف.

وعبر عن تقديره للجهود الحثيثة والمساعي الموفقة التي قامت بها بعثة مجلس التعاون في جنيف عبر التواصل مع الإدارة التنفيذية العليا لمنظمة التجارة العالمية وبعثات الدول الصديقة في جنيف من أجل كسب التأييد وحشد الدعم لنيل الأمانة العامة صفة مراقب دائم في اللجنة. معربا عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها بعثة الكويت في جنيف بوصفها دولة الرئاسة لمجلس التعاون. مؤكدا أن هذا التعاون المثمر البناء دليل ناصع على الترابط والتكامل الخليجي في المحافل الدولية. منوها بالتأييد الذي لقيه طلب الأمانة العامة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة ثقة منها في مكانة مجلس التعاون الاقليمية والدولية. وبين الأمين العام أن الأمانة العامة ستسعى بعون الله من خلال دورها كمراقب دائم في هذه اللجنة الى تنسيق الجهود الخليجية المشتركة وتعزيز المكاسب للأجهزة المعنية بحقوق الملكية الفكرية في دول المجلس وبناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى الأعضاء في هذه اللجنة العالمية المهمة.