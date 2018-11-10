"المياه الوطنية" : بدء استقبال طلبات إيصال الخدمات لأحياء شمال شرق جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في عدد من أحياء شمال شرق محافظة جدة. وأوضح المهندس محمد الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة أن الشركة ستبدأ استقبال طلبات العملاء في أحياء (الريان - الرحمانية - السلطان - الكوثر - الصالحية - الحمدانية - الفلاح - العزيزية). مبينا أن الشركة جهزت موقعا لاستقبال طلباتهم في حي الحمدانية يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 08:00 صباحا وحتى الـ 04:00 عصرا وذلك في إطار حرصها على الوصول إلى العملاء وتيسير خدماتهم. وأكد أن الشركة تعمل على الاهتمام بتقديم الخدمة للعملاء وإنجازها في وقت وجيز وإيصال خدمة توزيع المياه إلى أكثر من (4500) توصيلة تخص عقاراتهم في تلك الاحياء، لافتاً إلى أن فرق عمل استقبال العملاء، والفرق الفنية جاهزة لاستلام الطلبات وتنفيذها.

وقال الغامدي "إن برنامج تحسين ضخ المياه إلى أحياء محافظة جدة يهدف لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وتخفيض مدة ورديات جداول الضخ بالإضافة إلى تقليل الطلب على الصهاريج وتوفير خدمة توزيع المياه للعملاء في أوقات متقاربة". مشيرا إلى أن البرنامج انطلق منذ عدة أشهر حيث شملت المرحلة الأولى (11) حيا وهي (البوادي - الفيصلية - الخالدية - المحمدية - النعيم - النهضة - الربوة - الروضة - السلامة - الشاطئ - الزهراء) فيما شملت المرحلة الثانية (24) حيا وهي (البساتين - المرجان - أبحر - الكندرة - الصحيفة - العمارية - النسيم - الورود - الفيحاء - الثعالبة - القريات - المصفاة - اليمانية - الشرقية - غليل - مدائن الفهد - السبيل - الهنداوية - المنار - السامر - أم السلم - الفضل - المنتزهات).