شبكة "سويفت" للتراسل المالي تفصل البنوك الايرانية من نظامها

قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي ومقرها بلجيكا إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت سويفت إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها "لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي" بحسب "سكاي نيوز".

ولم تتطرق سويفت في ذلك الوقت إلى ذكر العقوبات الأمريكية باعتبارها سبب قرارها، وهو ما يعكس على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبات تنظيمية متضاربة. وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس إنه في مطلع الأسبوع المقبل "سنفصل عددا من البنوك الإيرانية". مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر على كافة البنوك.

وذكر لاحقا أن قائمة البنوك ستنشر في مطلع الأسبوع بعد إخطار البنوك المعنية، وامتنع عن التعليق على ما إذا كان البنك المركزي مدرجا على القائمة. كانت الحكومة الأميركية أبلغت سويفت أنها تتوقع منها الامتثال للعقوبات، وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها. على الجانب الآخر يحظر على سويفت القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، والذي قد يعرضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأمريكي.