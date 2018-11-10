برمجية خبيثة لسرقة "البيتكوين" تصيب آلاف المواقع

تمكن "هاكرز" من اختراق واحدة من أكبر منصات وخدمات تحليلات الويب للحصول على "البيتكوين" من مستخدمي منصة التبادل Gate.io. وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن الباحث الأمني ماثيو فاو، والذي اكتشف الاختراق فقد أدخل المخترقون تعليمات خبيثة في ملفات جافا الخاصة بمنصة StatCounter وذلك لسرقة أي معاملات تتم بالعملة الافتراضية عبر واجهة الويب الخاصة بمنصة التبادل Gate.io. وتشبه StatCounter خدمة Google Analytics إذ تتيح تحليل حركة الإنترنت عبر المواقع.

وقد أدى هذا الهجوم إلى نشر البرمجية الخبيثة في أكثر من 688 ألف موقع ويب، إذ قام بإعادة توجيه البيتكوين من متداولي العملة المشفرة الرقمية، وخصوصا عند استعمال منصة Gate.io، بسحب أو نقل ما يملكون من هذه العملة. كذلك استبدلت التعليمات الخاصة بالبرمجية الخبيثة أي عنوان بيتكوين يتم إدخاله في الصفحة بآخر يسيطر عليه الهاكرز. وأوضح ماثيو أنه من الصعب تحديد عدد الأفراد الذين تأثروا بالاعتداء، أو كمية الأموال التي تمكن الهاكرز من الحصول عليها عبر هذه العملية.