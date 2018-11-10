وزير الدفاع الأمريكي يؤيد قرار السعودية بشأن وقف تزويد الطائرات بالوقود

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنّ الولايات المتحدة تؤيد "قرار" السعودية إنهاء تزويد الولايات المتحدة لطائرات التحالف في اليمن بالوقود. وقال ماتيس في بيان "نؤيّد قرار المملكة العربية السعودية، بعد مشاورات مع الإدارة الاميركية، أن يقوم التحالف باستخدام قدراته العسكرية في القيام بعمليات تزويد طائراته بالوقود لدعم عملياته في اليمن". وفي وقت سابق، كان التحالف العسكري في اليمن قال في بيان إنه طلب من الولايات المتحدة "وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن".