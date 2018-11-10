الأرصاد: توقعات بإستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية ( من متوسطة إلى غزيرة) تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية ، القصيم ، الرياض، حائل، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك ، الجوف ), كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وعلى شمال ووسط المملكة. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.