العولمة ونشر المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود «1 من 2»

مضى ألف عام قبل أن ينتشر اختراع الورق من الصين إلى أوروبا. أما اليوم، فقد أصبح العالم أكثر اندماجا، والابتكارات تنتشر بسرعة أكبر من خلال قنوات عديدة. وفي بحثنا الذي يتضمنه الفصل الرابع من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نلقي نظرة أعمق على كيفية انتقال التكنولوجيا بين البلدان. ونخلص إلى أن انتشار المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود أصبح أكثر كثافة بسبب العولمة. وقد ساعد نقل التكنولوجيا على إعطاء دفعة للابتكار والإنتاجية في الأسواق الصاعدة حتى في الفترة الأخيرة التي اتسمت بضعف نمو الإنتاجية على مستوى العالم. أهمية انتشار التكنولوجيا يمثل التقدم التكنولوجي قاطرة أساسية لتحسين الدخل ومستويات المعيشة. لكن المعرفة والتكنولوجيات الجديدة لا تتطور بالضرورة في كل مكان وفي الوقت نفسه. ولذلك، تعد طريقة انتشار التكنولوجيا عبر البلدان محددا مهما لكيفية توليد النمو العالمي واشتراك البلدان في جني ثماره. والواقع أن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة "مجموعة الخمس" أنتجت في الفترة 1995 - 2014 ثلاثة أرباع المجموع الكلي للابتكارات المسجلة كبراءات اختراع على مستوى العالم. وهناك بلدان كبيرة - من أبرزها الصين وكوريا - بدأت تقدم مساهمات مهمة في رصيد المعرفة العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث انضمت إلى البلدان الخمس الرائدة في عدد من المجالات. وبينما يشير هذا إلى أن هذه البلدان ستصبح مصادر مهمة للتكنولوجيا الجديدة في المستقبل، فإن مجموعة الخمس أسهمت بالنصيب الأكبر في أحدث التكنولوجيات خلال الفترة التي تغطيها الدراسة. حتى نتتبع التدفقات المعرفية، تستخدم دراستنا مدى إشارة البلدان للابتكارات التي سجلها رواد التكنولوجيا كبراءات اختراع، باعتبارها معرفة مسبقة ضمن الطلبات المقدمة من هذه البلدان لتسجيل براءات الاختراع الخاصة بها. ومن خلال الروابط المعرفية عبر البلدان، نلاحظ سمتين بارزتين في هذا الصدد. أولا، بينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في عام 1995 هي أكثر بلدان العالم حظوة بالإشارات المرجعية لبراءات اختراعاتها المسجلة، فإن الصين وكوريا استخدمتا رصيد المعرفة العالمية بكثافة متزايدة قياسا على ما ورد من إشارات للبراءات الخاصة بهما. ثانيا، زادت كثافة الروابط المعرفية بشكل عام مع الوقت. وتمثل كثافة التجارة الدولية مع رواد التكنولوجيا مقياسا آخر لمدى إتاحة المعرفة الأجنبية للاستخدام المحلي - هو ما تنظر فيه دراستنا أيضا. وتتناسب سماكة الأسهم لأي سنة مع أعداد الإشارات المرجعية. ولوضوح الرؤية، لم يتسن التعبير عن زيادة الإشارات المرجعية عبر الفترات الزمنية في صيغة نسبية "عامل القياس التقريبي لـ2014 مقابل 1995 هو 1.5 في الشكل البياني؛ بينما يبلغ 2.5 فعليا". الاتحاد الأوروبي "28"= النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، الجمهورية التشيكية، ألمانيا، الدنمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، اليونان، كرواتيا، هنجاريا، إيرلندا، إيطاليا، ليتوانيا، لكسمبورج، لاتفيا، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد. العولمة تدفع التطور التكنولوجي تشير الكثافة المتزايدة للتدفقات المعرفية العالمية إلى المزايا المهمة التي تحققها العولمة. فرغم الانتقادات الكثيرة التي تُوَجه إلى العولمة بسبب آثارها السلبية المحتملة، تشير دراستنا إلى أنها حققت زيادة في انتشار التكنولوجيا عبر الحدود بطريقين. أولا، أتاحت العولمة للبلدان الحصول على المعرفة الأجنبية بسهولة أكبر. ثانيا، تعمل العولمة على تعزيز المنافسة الدولية - بما في ذلك ما تحقق من زيادة في المنافسة نتيجة صعود نجم شركات الأسواق الصاعدة - الأمر الذي يعزز الحوافز الدافعة للشركات كي تبتكر وتعتمد التكنولوجيات الأجنبية.