وزراء مالية الخليج يبحثون قضايا الإغراق وقانون الجمارك الموحد

رأس محمد الجدعان وزير المالية وفد السعودية المشارك في الاجتماع 108 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج الذي عقد الثلاثاء الماضي في الكويت بحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشارك في الاجتماع الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية والمهندس سهيل أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك وعدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وتسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر بطلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد. وانتهى الاجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول الخليج ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.