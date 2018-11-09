الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بفضل تعليقات المركزي الأمريكي

انخفض الذهب اليوم الجمعة، ويتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي منذ أغسطس آب، في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهرا بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه من تشديد السياسة النقدية ويبدو أنه بصدد زيادة أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر كانون الأول.

وبحلول الساعة 1028 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1219.5 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني عند 1217.20 دولار للأوقية.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1220.3 دولار للأوقية.

ولامس الذهب مستوى ذروة عند 1243.32 دولار للأوقية في السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول وهو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو تموز.

وارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهرا مدعوما بقوة الاقتصاد الأمريكي وبيئة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

كما تضغط زيادات أسعار الفائدة على أسعار الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.34 دولار للأوقية. وتتجه الفضة صوب تكبد أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية في تسعة أسابيع، متراجعة ما يزيد عن اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 856.20 دولار للأوقية. والمعدن منخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ أواخر سبتمبر أيلول.

ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1120.24 دولار للأوقية، على الرغم من أنه مرتفع 0.4 بالمئة في الأسبوع ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.