اختراق 19 ألف حساب مصرفي في باكستان وسرقة 2.5 مليون دولار

قالت وكالات إعلام باكستانية إن هجمات إلكترونية تسببت باختراق بيانات آلاف الحسابات المصرفية في بنوك البلاد. وتشير البيانات إلى أن هجمات سيبرانية حصلت في أكتوبر الماضي أدت إلى اختراق أكثر من 19 ألف حساب مصرفي في 22 مصرفا في باكستان بحسب "روسيا اليوم".

من جانبها أكدت شركة "Group-IB" المتخصصة بأمن المعلومات أن مجموعات من (الهاكرز) تمكنت من اختراق العديد من المصارف الباكستانية في الفترة الماضية وقام هؤلاء القراصنة بسرقة أكثر من 2.5 مليون دولار من حسابات مختلفة. كما أشارت تسريبات إلى أن معلومات تتعلق بـ 8 آلاف بطاقة مصرفية باكستانية تم عرضها للبيع على مواقع الإنترنت المظلمة "Darknet" في الـ 26 من أكتوبر الماضي لتنضم إلى بيانات آلاف البطاقات التي عرضت للبيع هذا العام.