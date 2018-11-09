"سينوكيم الصينية" ترفع إمدادات النفط في 2019 من "أرامكو السعودية" والكويت

قال مسؤول تنفيذي كبير بسينوكيم اليوم الجمعة إن المجموعة الصينية أبرمت اتفاقات سنوية لتوريد النفط الخام لعام 2019 مع أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية، مع ارتفاع الكميات التي سيتم الحصول عليها من الجهتين الموردتين بأكثر من 20 بالمئة مقارنة مع عام 2018.

وقال المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن الكميات السعودية ستتم معالجتها في مصفاة شوانتشو في إقليم فوجيان، وكذلك في مصفاة هونغرن في إقليم شاندونغ ومصفاة ويست باسيفيك بتروكيمكال كورب في داليان.

وتمتلك سينوكيم حصصا في كل من هونغرن وويست باسيفيك بتروكيمكال كورب.