رئيس أرامكو السعودية يبحث شراء حصة في مشروع غاز مسال مع نوفاتك الروسية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الجمعة إن علاقة الشركة مع روسيا ستنمو في الوقت الذي يمضي فيه الجانبان قدما في مشاريع تعاون.

وقال الناصر خلال وضع حجر الأساس لمركز بحثي جديد لأرامكو السعودية لتقنيات قطاع المنبع في موسكو "المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة".

جاءت تصريحات الناصر في بيان للشركة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الناصر قال إنه يعتزم بحث شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع لنوفاتك مع رئيس الشركة في موسكو اليوم الجمعة.

ونقلت وكالات أنباء عن المسؤول التنفيذي قوله إنه يأمل في توقيع اتفاق بشأن الشراء في أقرب وقت ممكن.

وفي إطار استمرار وتطور التعاون الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وروسيا، شارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، في حفل وضع حجر أساس مركز البحوث والتطوير التابع لأرامكو السعودية في حديقة العلوم بجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية اليوم الجمعة 01 ربيع الأول 1440هـ الموافق 09 نوفمبر 2018م في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما ذكر موقع أرامكو السعودية.

ويُعد المركز تاسع مراكز البحوث والتطوير التابعة لأرامكو السعودية خارج المملكة، ويركّز على تطوير تقنيات التنقيب والإنتاج بقطاع النفط الخام والغاز. كما أنه يعزز التعاون في أنشطة البحوث المشتركة خاصة مع جامعة موسكو الحكومية وغيرها من المؤسسات العلمية الروسية.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال أمين الناصر: "ترحب أرامكو السعودية بهذا التعاون مع جامعة موسكو الحكومية، التي تعتبر في الطليعة بين الجامعات في منطقة يوراسيا كما أنها جامعة مرموقة عالميًا وعريقة، إذ عُرفت منذ قرون بتقاليدها الأكاديمية المتميّزة، وتركيزها على البحوث، ولها أهميتها في قطاع النفط الخام والغاز، أخذًا بالاعتبار أن روسيا دولة كبرى في مجال الطاقة". مضيفًا: "تُعد الشراكات القوية بين قطاع الصناعة والأعمال والقطاع الأكاديمي والبحثي عنصرًا رئيسًا في مواجهة التحدّيات التي تواجه المجتمعات. ونحن سعداء في أرامكو السعودية أن نضع حجر الأساس لمركز بحوث جديد في هذه الجامعة العريقة وأن نوقّع اتفاقية تعاون بحيث يتعاون مجموعة من العلماء والباحثين السعوديين من أرامكو السعودية مع نظرائهم من خيرة العلماء والباحثين الروس من أجل الوصول إلى اختراعات وحلول جديدة للتحديات التي تواجه الصناعة. وسيتم إنشاء مركز أرامكو السعودية العالمي للبحوث في الحديقة العلمية لهذه الجامعة. وسيعمل المركز على الإسهام في تنمية الابتكارات والبحوث لتطوير حلول جديدة خاصة في مجال تقنيات التنقيب والإنتاج التي باتت تعتمد بشكل كبير جدًا على الذكاء الاصطناعي والنمذجة وتحليل البيانات".

وأضاف الناصر: "أن وضع حجر الأساس لمركز البحوث الجديد بالإضافة إلى المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة، كما أنها تعود بالنفع على الأطراف المشاركة فيها على الأصعدة التجارية والتقنية والعلمية بما يعزز القدرة على العناية بالموارد الهيدروكربونية في المملكة وروسيا".

ويأتي وضع حجر الأساس للمركز في إطار مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وجامعة موسكو الحكومية التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2018م.

يُشار إلى أنه خلال احتفالية وضع حجر أساس المركز، تم توقيع اتفاقية بحوث بين أرامكو السعودية وجامعة موسكو الحكومية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين في المشاريع البحثية.