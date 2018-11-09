بيع كرسي ستيفن هوكينج المتحرك مقابل 393 ألف دولار بمزاد

أعلنت دار مزادات "كريستيز" أنه تم بيع الكرسي المتحرك لعالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينج، في مزاد مقابل 296 ألفا و750 جنيه استرليني (393 ألف دولار)، في حين بيعت رسالة الدكتوراه الخاصة به بضعف ذلك المبلغ. وقالت كريستيز إن ذلك الكرسي هو من أول ما استخدمه العالم الراحل بعد أن أصبح عاجزا عن الحركة. واستخدم هوكينج ذلك الكرسي منذ أواخر ثمانينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح غير قادر على استخدام يديه في توجيه الكرسي. وستذهب عائدات بيع الكرسي إلى مؤسستين خيريتين هما مؤسسة ستيفن هوكينج وجمعية الأمراض العصبية الحركية. وبيعت النسخة الأصلية من رسالة الدكتوراه الخاصة بهوكينج والتي قدمها في جامعة كامبريدج عام 1965 مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفسه على الإنترنت ، بينما جلبت متعلقات أخرى ، بما في ذلك سترة مبطنة يرتديها العالم ، 650 ألف دولار بشكل إجمالي. وبلغ إجمالي قيمة المبيعات التي شملت 52 وحدة، والتي تضمنت أيضاً موادا مرتبطة بإسحاق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت أينشتاين، أكثر من 3ر2 مليون دولار. وتوفي هوكينج في 14 آذار/مارس بمنزله في كامبريدج عن عمر ناهز 76 عاما.