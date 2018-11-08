تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا مجددا خلال الأسبوع الماضي

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر الحالي بنسبة بسيطة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 214 ألف طلب، بتراجع قدره ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 215 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات إلى 213 آلاف طلب مقابل 214 ألف طلب وفقا للبيانات الأولية في الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 213750 طلبا، بتراجع قدره 250 طلبا عن الأسبوع السابق حيث كان 214 ألف طلب.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع أيضا بواقع 8000 طلب ليصل إلى1.623 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 27 تشرين أكتوبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يوليو 1973 عندما سجل 1.603 مليون طلب.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أقل مستوى له منذ 45 عاما إلى مليون و633250 طلبا بانخفاض قدره 7500 طلب عن الأسبوع السابق حيث كان مليون و640750 طلب.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرا يوم الجمعة الماضي، أشار إلى نمو الوظائف بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بواقع 250 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 118 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة فقط.

من ناحية أخرى، ارتفع متوسط أجر ساعة العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند مستواه في سبتمبر الماضي وهو3.7 % بما يتفق مع توقعات المحللين.