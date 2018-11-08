الإنتربول السعودي يحذر من احتيال في مجال الاستثمار في عملة البيتكوين

تلقى الإنتربول السعودي تعميم منظمة الإنتربول "تحذير عن الأسلوب الإجرامي" مفاده أن القسم المعني بمكافحة الجريمة السيبرانية يحقق في قضية كبرى تتصل بمواقع تصيّد احتيالي على الإنترنت تعرّض خدمة الاستثمار في عملة البيتكوين للنصب والاحتيال وتُمكن المشبوهين من خلال تلك المواقع الاحتيالية من سرقة أموال استثمر عدد من الضحايا في العالم أجمع فيها.

وينبه الإنتربول السعودي المواطنين والمقيمين إلى هذا الأسلوب الإجرامي ويحذر من التعامل مع المواقع والروابط التي تمتهن استدراج الضحايا بأساليب احتيال احترافية لسرقة أموالهم ، أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية ، مثل البيتكوين ، أو ما يسمى (Virtual Currencies)، أو نشاطات الاستثمار المالي غير المرخص مثل ( الفوركس) لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية وكونها لا تعد عملات معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما.