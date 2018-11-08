بأكثر من 7 مليارات ريال .. حائل تشهد نهضة تنموية جديدة

حظيت منطقة حائل خلال الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لها بجملة من المشروعات التنموية التي تفضل بافتتاحها أو وضع حجر الأساس لها لتلبي احتياجات المنطقة .

وقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك المشروعات التي بلغ عددها 259 مشروعا ، 7 مليارات و 233 مليونا و 159 ألفا ، وجاءت على النحو التالي :

ـ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريعها " 74.159.373 " ريالا ، وشملت :

1 ـ افتتاح مبنى الآثار والتراث بمدينة فيد التاريخية بقيمة " 7.874.398 " ريالا .

2 ـ مشاريع جاهزة لوضع حجر الأساس بقيمة " 66.284.975 " ريالا وتشتمل على ما يلي :

أولاً : استكمال مبنى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ، إنشاء المبنى وتجهيزه وتأثيثه بقيمة " 23 " مليون ريال .

ثانياً : تأهيل وتطوير التراث العالمي " جبة , الشويمس " بقيمة " 6.286.500 " ريال .

ثالثاً : تشغيل واستثمار مواقع التراث العالمي " جبة , الشويمس " بقيمة " 10 " ملايين ريال.

رابعاً : تصميم وتنفيذ العرض المتحفي بمبنى للآثار والتراث بقيمة " 6 " ملايين ريال , وتطوير المنطقة المحيطة بمبنى للآثار والتراث بقيمة " 10.998.475 " ريالاً .

ـ وزارة الحرس الوطني : وبلغت قيمة مشاريعها بمنطقة حائل الجاهزة للافتتاح " مليار و 139 مليوناً ، و 14 ألفا و 7 ريالات " ، وجاءت على النحو التالي :

أولاً : مشروع مباني الكتيبة ( 111) بقيمة " 76 " مليون ريال .

ثانياً : مشروع استكمال مباني الحرس الوطني – مباني الأفواج والفرع – بقيمة إجمالية " 127 " مليون ريال .

ثالثاً : إنشاء وتأثيث وحدات سكنية بعدد 750 فيلا بقيمة " 936.014.007 " ريالات .

ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية :

بلغت قيمة مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثله في أمانة منطقة حائل بقيمة أجمالية بلغت " مليار و 258 مليوناً و 133 ألفاً و 547 ريالاً " .

وجاءت على النحو التالي :

1 ـ مشاريع جاهزة للافتتاح بقيمة " 562.185.508 " ريالاً ، وتنقسم إلى أربعة تصنيفات – الطرق والجسور – والحماية من السيول – والحدائق والمنتزهات والمباني .

أولاً ـ مشاريع الطرق والجسور التي تم انجازها بقيمة " 425.450.279 " ريالاً ممثلة في 36 مشروعاً .

ثانياً : مشاريع الحماية من السيول بقيمة " 52.030.877 " ريالاً ، ممثلة في 13 مشروعاً .

ثالثاً : مشاريع الحدائق والمنتزهات بقيمة " 34.763.226 " ريالاً ، ممثلة في 12 مشروعاً.

رابعاً : مباني بلدية بقيمة " 49.941.125 " ريالاً ، ممثلة في 29 مشروعاً .

2 ـ : مشاريع جاهزة لوضع حجر الأساس بقيمة " 695.948.039 " ريالاً ، وتنقسم إلى أربعة تصنيفات :

أولاً : مشاريع طرق بلدية بقيمة " 163.642.497 " ريالاً ، ممثلة في 38 مشروعاً.

ثانياً : مشاريع الحماية من السيول ، بقيمة " 311.543.362 " ريالاً ، ممثلة في عشرين مشروعاً .

ثالثا : مشاريع الحدائق والمنتزهات والساحات العامة ، بقيمة " 62.642.137 " ريالاً ، ممثلة في 13 مشروعاً .

رابعاً : المباني والمرافق البلدية ، بقيمة " 158.120.043 " ريالاً ، ممثلة في 23 مشروعاً .

ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة :

مشاريع قطاع توزيع المياه ، بقيمة إجمالية بلغت " 959 مليون ريال " وجاءت على النحو التالي :

أولاً ـ مشاريع جاهزة للافتتاح بقيمة إجمالية بلغت " 543.180.015 " ريالاً وتنقسم إلى خمسة تصنيفات :

1 ـ مشاريع استكمال مراحل مياه القرى الشامل بعدد 4 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت " 105.747.570 " ريالاً .

2 ـ مشاريع شبكات وخزانات مياه وملحقاتها لقرى منطقة حائل بعدد 3 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت " 193.646.285 " ريالاً.

3 ـ مشروع محطات تنقية مياه مصغرة لمنطقة حائل ، بقيمة " 52.928.370 " ريالاً .

4 ـ مشاريع شبكات وتوصيلات صرف صحي لمنطقة حائل بعدد 4 مشاريع بقيمة بلغت " 136.641.901 " ريالاً .

5 ـ مشاريع محطات صرف صحي ، والأعمال المُكملة لها بحائل بعدد 3 مشاريع بقيمة " 454.215.889 " ريالاً.

ثانياً : مشاريع جاهزة لوضع حجر الأساس بمبلغ " 416.257.048 " ريالاً وتنقسم إلى 5 تصنيفات :

1 ـ برج المياه بمنطقة حائل المرحلة الأولى بقيمة 135 مليون ريال .

2 ـ شبكات وخزانات المياه وملحقاتها لقرى منطقة حائل بعدد مشروعين بقيمة " 72.665.100 " ريال .

3- مشاريع استكمال مراحل مياه القرى الشامل بعدد مشروعين بقيمة " 50.992.107 " ريالات .

4- شبكات وتوصيلات صرف صحي لمنطقة حائل بعدد 4 مشاريع بقيمة " 113.017.235 " ريال .

5- مشروع تركيب عدادات جديدة وربطها بنظام القراءة الآلي بقيمة " 44.582.606 " ريال .

ـ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية :

مشاريع الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة حائل الجاهزة للافتتاح بقيمة " مليار و 877 مليوناً " .

وجاءت على النحو التالي :

أولاً : إنتاج طاقة كهربائية إضافية بإضافة الدورة المركبة بمحطة حائل بقيمة " 899 مليون ريال ".

ثانياً : إنشاء 7 محطات تحويل كهرباء مركزية في عدة مدن مختلفة بحائل بقيمة " 910 ملايين ريال " .

ثالثاً : إنشاء عدد 3 محطات توزيع بقيمة " 88 مليون ريال " .

ـ وزارة الإسكان :

مشاريع فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل الجاهزة للافتتاح بقيمة " 922.163.747 " ريالاً ، ويقع المشروع على أرض مساحتها " 2.499.159 " متراً مربعاً ويحتوى على " 1040 " وحدة سكنية بمساحة أرض متوسطة قدرها " 500 " متر مربع لكل فيلا بمساحة بناء 245 متراً مربعاً مع إمكانية التوسع الرأسي مستقبلاً ، كما يحتوي المشروع على 720 قطعة أرض مطورة بمساحة 360 ألف متر مربع .

ـ وزارة التعليم بمنطقة حائل ، والمشاريع الجاهزة للافتتاح بقيمة " 708.986.749 " ريالاً ، وجاءت على النحو التالي :

1 ـ مشاريع جامعة حائل بقيمة " 643.901.309 " ريال .

كلية الطب ، بقيمة " 294.723.254 " ريالاً .

كلية الهندسة بقيمة " 223.133.294 " ريالاً .

كلية العلوم التطبيقية " 126.044.761 " ريالاً .

2 ـ مشاريع التعليم العام بحائل بقيمة " 65.085.440 " ريالاً ، وهي على النحو التالي :

مشاريع مدارس البنين بعدد 6 مشاريع بقيمة " 46.433.239 " ريالاً .

مشاريع مدارس البنات بعدد 5 مشاريع بقيمة " 18.652.201 " ريال .

ـ وزارة النقل :

مشاريع فرع وزارة النقل بمنطقة حائل الجاهزة لوضع حجر الأساس بقيمة إجمالية " 295.744.165 " ريالاً ، وجاءت على النحو التالي :

أولاً : استكمال المرحلة الأخيرة من طريق حائل – المدينة المنورة – المزدوج بمنطقة حائل بقيمة " 55.860.929 " ريالاً .

ثانياً : تنفيذ الأعمال التكميلية لطريق حائل الدائري تقاطع المطار وتقاطع الالتفاف على الطريق الدائري رقم 14 بقيمة " 50.883.236 " ريالاً .

ثالثاً : استكمال ازدواج طريق حائل-العلا المرحلة الثالثة بقيمة " 98 " مليون ريال .

رابعاً : استكمال المتبقي من طريق حائل- رفحاء بقيمة " 90 مليون ريال .