العجز التجاري في تونس يقفز إلى مستوى قياسي عند 5.5 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس اليوم الخميس إن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.52 مليار دولار).

والعجز في الميزانية أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.

وساهم في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوما فقط من الواردات.

وتسعى تونس جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الانفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.

(الدولار= 2.8811 دينار تونسي)