ولي العهد يغادر حائل

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم منطقة حائل .

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.

وقد غادر في معية ولي العهد الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.