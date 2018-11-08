صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في أوروبا لعامي 2018 و 2019،لكنه قال إن المنطقة مازالت تنمو فوق إمكانياتها.

وقال الصندوق ، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن الطلب المحلي- مدعوماً بتوظيف وأجور أقوى - ظل عاملاً قوياً في دفع عجلة النمو في الاقتصادات الأوروبية.

غير أن اقتصادات أوروبا واجهت أيضا ضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط وتوترات تجارية.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.3في المئة في عام 2018 بالنسبة للمنطقة ، وهذه النسبة أقل من العام الماضي حيث بلغت نسبة النمو 2.8 في المئة. من المتوقع أن ينخفض النمو في عام 2019 إلى 1.9 في المئة.

في شهرمايو ، توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو2.6في المئة في 2018 و 2.3 في المئة في .2019

وقال صندوق النقد الدولي إن المخاطر قصيرة الأجل ترتبط بشكل أساسي "بتصاعد التوترات التجارية". وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يتباطأ النمو بسبب التأخير في تنفيذ التعديل المالي والإصلاحات الهيكلية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع الحواجز التجارية وغير التجارية التي من شأنها أن تؤثر على النمو.

وتشمل الحواجز غير التجارية تراخيص الاستيراد وقواعد المنشأ.

