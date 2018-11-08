الملك سلمان يستقبل أهالي منطقة حائل ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في قصر أجا، أهالي منطقة حائل، ودشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

إثر ذلك ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال فيها " سيدي ، مازالت سحب الخير تتوالى ، ومازال ربيع التنمية ينمو ، فلم تغب حائل عن ذهنكم قط ، كما هو سائر مناطق المملكة ، وخير شاهد على ذلك جملة هذه المشاريع التنموية التي ستدشنونها ، وتضعون حجر أساسها ، التي تجاوز حجمها ( السبعة مليارات ريال ) ، وبمجمل 259 مشروعاً .

وأوضح أن للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ووزارة الحرس الوطني ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الإسكان ، ووزارة التعليم ، وكذلك وزارة النقل ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نصيبا منها " وأكد أمير منطقة حائل أن هذا لم يأت إلا من خلال حرص هذه الدولة المباركة لدفع مسير التنمية في جميع مناطق المملكة ، وحائل جزء منها .

وقال في ختام كلمته " سيدي ..أنتم من بصرناه عزيمة ، ولسمعناه حكمة ، وسمعناه عطاءً وصدقا ، دمتم لهذا الوطن إماما وقائدا ، ودام الوطن عزيزاً شامخاً تحت راية التوحيد وتحت ظل قيادتكم الحكيمة .

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضا مرئيا عن تلك المشروعات التي جاءت على النحو التالي :

أولا : الهيئة العامة للسياحة والتراث ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح " 7 ملايين و 874 ألف ريال " ، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس " 66 مليونا و 285 ألف ريال " بقيمة إجمالية بلغت " 74 مليونا و 159 ألف ريال " .

ثانيا : وزارة الحرس الوطني ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليار و139 مليون ريال " .

ثالثا : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح " 562 مليون ريال " فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس " 696 مليون ريال " ، بقيمة إجمالية بلغت " مليار و 258 مليون ريال " .

رابعا : وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح " 543 مليون ريال " فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس " 416 مليون ريال " ، بقيمة إجمالية تبلغ " 959 مليون ريال " .

خامسا : وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح " مليار و 877 مليون ريال " .

سادسا : وزارة الإسكان ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح " 922 مليون ريال " .

سابعا : وزارة التعليم ، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح " 709 ملايين ريال " .

ثامنا : وزارة النقل ، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس " 259 مليون ريال .

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بافتتاح ووضع حجر الأساس للمشروعات التنموية بمنطقة حائل .