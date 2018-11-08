أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر مع تألق البنوك 

ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي الوقت الذي خففت فيه نتائج أعمال قوية لسوسيتيه جنرال وسوديكسو الفرنسيين المخاوف بشأن تباطؤ أرباح الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش، ليواصل المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وبعد أن بلغ أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وصعد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.4 بالمئة مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي بنفس النسبة.

وكان مؤشرا قطاعي البنوك والتأمين من بين الأفضل أداء، ليرتفع كل منهما بنسبة 1.1 بالمئة، مع صعود مؤشر قطاع السفر والسياحة بعد تحقيق سوديكسو لإيرادات تفوق التوقعات.

وقفزت أسهم ثاني أكبر شركة لخدمات تقديم الطعام في العالم ستة بالمئة لأعلى مستوياتها منذ مارس آذار وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء يومي منذ يوليو تموز.

وقفزت أسهم بنكو بي.بي.ام ثالث أكبر بنك في إسبانيا 7.6 بالمئة بعد أن فاق صافي أرباح في الربع الثالث من العام التوقعات بفضل انخفاض التكاليف وبيع أصل مما ساهم في تقليص أثر استقرار الرسوم وانخفاض دخل الفائدة.

لكن الأنباء لم تكن كلها جيدة. فقد انخفضت أسهم بروسيبين سات للبث التلفزيوني 17 بالمئة لتتذيل المؤشر ستوكس 600، وتبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات بعد أن خفضت الشركة توزيعات الأرباح وأصدرت تحذيرا بشأن توقعات العام بأكمله.