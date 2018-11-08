أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأدنى مستوى في 6 أعوام

كشف مسح شهري لمثمني العقارات اليوم الخميس أن أسعار المنازل البريطانية تتراجع بأكبر معدل خلال أكثر من ستة أعوام وإن كانت أشد نسب الانخفاض مازالت متركزة في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقال المعهد الملكي للمساحين المعتمدين إن مؤشر أسعار المنازل تراجع إلى -10 في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2012، مقارنة مع -2 في الشهر السابق وهو انخفاض يفوق أعلى معدل توقعه أي خبير اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

ولم تظهر القياسات المباشرة لأسعار المنازل، مثل التي تنشرها شركتا الرهن العقاري هاليفكس ونيشن-وايد، تراجعا في الأسعار لكنها أظهرت أضعف معدل نمو في أكثر من خمسة أعوام.

وتتباطأ سوق الإسكان البريطانية منذ 2016 خاصة في لندن حيث أدى ارتفاع الضرائب العقارية إلى زيادة تكلفة شراء منزل لتتجاوز المليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) إلى جانب تراجع إقبال المستثمرين الأجانب منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والذي كان له الأثر الأكبر في هذا التباطؤ.

وقال المعهد إن الأسعار في جنوب وشرق إنجلترا تراجعت لكنها زادت في معظم أنحاء وسط وشمال إنجلترا وارتفعت بشدة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ودارت أحجام المبيعات بين المستقرة والسلبية في جميع أنحاء بريطانيا تقريبا.