"الكابلات السعودية" تخسر 15.7 مليون خلال الربع الثالث
حققت شركة الكابلات السعودية خسائر بـ 15.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018 مقابل خسارة بـ 34.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 54%. ويعزى السبب في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة لنفس الربع من العام الماضي بصفة أساسية إلى البنود التالية المضمنة في قائمة الدخل الشامل : العائد من بيع شركة تابعة بمبلغ 47.6 مليون ريال سعودي والذي تم في الربع الحالي. و الانخفاض في المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل. وانخفاض المبيعات في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
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