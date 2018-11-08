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أخبار الشركات- محلية

"بدجت السعودية" تربح 43 مليون ريال في الربع الثالث

الاقتصادية من الرياض

ارتفعت أرباح "بدجت السعودية'' بنسبة 0.71 في المائة إلى 43.1 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 42.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق ، و يعود السبب في ارتفاع صافي الربح إلى الزيادة في أرباح بيع السيارات المستعملة كنتيجة لزيادة عدد السيارات المباعة خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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