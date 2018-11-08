ارتفاع أرباح "فواز الحكير" 46% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح فواز عبدالعزيز الحكير بنسبة 46 في المائة إلى 10.03 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 6.84 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق . وحققت الشركة هذا الربع ربح قدره 10 مليون ريال بزيادة 46.6٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالرغم من انخفاض المبيعات 15.3% خلال نفس الفترة . وقد جائت هذه الزياده في الارباح لسياسات الاداره التي ركزت على الربحيه والسعي الى تحقيق زياده مستدامه على المدى الطويل في ربحية الشركه وقد تمثل ذلك في ما يلي 1) انخفاض التكلفة المباشرة بنسبة 7.7٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 2) انخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 20.4٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، 3) استمرت الشركه بتطبيق خطه لتخفيض المصاريف العمومية والإدارية نتج عنها الانخفاض في هذه المصاريف بنسبة 5.2٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق .