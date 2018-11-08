أمريكا تحذّر الموانىء وشركات التأمين من التعامل مع ناقلات النفط الإيرانية

حذرت الولايات المتحدة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة" بعد اعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد ايران. ومنذ الاثنين تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية. وقال بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول السياسة بشأن ايران إن العقوبات الأمريكية امتدت الى شركات التأمين. وقال هوك للصحافيين "ان تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الايرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي الى فرض عقوبات امريكية". وأضاف "من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة". واشار الى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنها شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى. وقال هوك "اذا تعرضت ناقلة ايرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الايرانية تغطية الخسائر".