وول ستريت تقفز 2% بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

صعدت الأسهم الأمريكية أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس وسط مكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع مراهنة المستثمرين على أن انقسام السيطرة على الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين عقب انتخابات التجديد النصفي سيصب في صالح الأسهم.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 545.29 نقطة أو 2.13 بالمئة إلى 26180.3 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 58.36 نقطة أو 2.12 بالمئة إلى 2813.81 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 194.79 نقطة أو 2.64 بالمئة إلى 7570.75 نقطة.

