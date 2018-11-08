الملك يعزز التنمية في حائل بمشاريع قيمتها 7 مليارات ريال

يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعزيز مسيرة التنمية في مناطق المملكة، حيث من المنتظر أن يدشن اليوم عددا من المشاريع التنموية في منطقة حائل، بقيمة إجمالية تتخطى سبعة مليارات ريال، في قطاعات عدة، شملت التعليم والصحة والطاقة، والبلديات.

إلى ذلك شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز البارحة، حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أقيم بمناسبة زيارته للمنطقة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في متنزه المغواة، كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مكانه في المنصة الرئيسة للحفل قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم التحية ملوحا بيده لهم، ثم عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور أوبريت بعنوان "سلمان الأمل"، ثم أديت العرضة السعودية.

وسلم الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من المتميزين والداعمين من أبناء منطقة حائل جوائزهم، إذ تسلم الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد الذي يعد من أبرز رجالات منطقة حائل وداعما ماليا للمشاريع داخل المملكة وخارجها، ولديه عديد من التبرعات الخيرية الإنسانية الدائمة، جائزته ويتسلمها نيابة عنه أخوه عبدالله الرشيد.

وسلم خادم الحرمين الجائزة للشيخ عبدالله بن عبدالكريم المنيف، وذلك نظير جهوده والتكفل بإنشاء وتجهيز الرباط الطبي في منطقة حائل، ووقف لجمعية الإسكان بعدد 108 أجنحة وتم افتتاحها أخيرا.

وشمل المكرمين مؤسسة العجيمي، بوصفها مؤسسة خيرية مانحه تقوم بدعم ورعاية الأعمال الخيرية وتقدم وترعى مبادرات وشراكات تنموية مستدامة في مجالات تطوير القدرات المجتمعية، ويتسلمها نيابة عنهم صالح العجيمي.

كما ضم قائمة المتميزين الشيخ علي الجميعة – رحمه الله - من أبرز رجالات منطقة حائل والداعمين الرئيسين لها في جميع الأنشطة والفعاليات التنموية، ويتسلمها نيابة عنه ابنه زيا د بن علي الجميعة، وهيلة بنت عبدالله العنزي، الحاصلة على جائزة محمد بن راشد نظير حصولها على مركز متقدم على مستوى الدول العربية في تحدي القراءة وتسلمها بالنيابة عنها والدها، وشادن بنت نايف الشمري، وحصلت على مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية في مجال الرياضيات، ويتسلمها نيابة عنها والدها الدكتور نايف بن خلف الشمري.

كما تسلم أنس سليمان بن حمد القاسم، مصمم ريبوتات ذات قدرات خاصة، الحاصل على جائزة في الأولمبياد الوطني للروبوت، وأسامة بن عبدالله عائض الزهراني، الحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في ماليزيا، والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم جائزتيهما.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هدية تذكارية تشرف بتقديمها الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

كما تسلم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هدية تذكارية من أمير منطقة حائل، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، ثم شرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل البارحة إلى منطقة حائل، ولدى وصوله مطار حائل، كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة حائل.

وغادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منطقة القصيم في وقت سابق البارحة، وكان في وداعه في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن فهد بن فيصل، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في المنطقة.

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة حائل مساء أمس قادما من منطقة القصيم.

وكان في استقباله ولي العهد لدى وصوله، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

وقد وصل في معية ولي العهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.