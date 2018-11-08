18 % نموا في الصناعات الدوائية في الوادي الصناعي للمدينة الاقتصادية

أفاد المهندس أيمن منسي؛ الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بأن الوادي يحتضن حاليا 14 شركة وطنية وعالمية مختصة في الصناعات الدوائية والصيدلة، مشيرا إلى أن نسبة نمو القطاع بلغت 18 في المائة خلال العام الجاري 2018.
وأوضح، أن لدى المدينة الاقتصادية اهتماما خاصا بهذا القطاع لتسهم بشكلٍ فعال في تعزيز مكانة المملكة كأكبر سوق للأدوية في العالم العربي.
وأشار إلى تحقيق الوادي نجاحا في عدد المستثمرين منذ بداية العام الحالي، حيث حقق نموا في المناطق المخصصة للإيجار بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
وقال إن "الوادي استقطب أكثر من 110 شركات وطنية وإقليمية وعالمية مختصة في عديد من المجالات الصناعية، ونتطلع لأن يصبح الوادي الصناعي محطة رئيسة مهمة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمالها أو التوسع في نشاطاتها".
وبين أن "الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكل عام يحمل آفاقا واعدة، ومحركا لنمو الأعمال ومصدرا مهما لتوفير فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية".
ولفت إلى أن الوادي الصناعي بموقعه الاستراتيجي واتصاله المباشر بميناء الملك عبدالله الذي يؤهله لأن يكون وجهة رئيسة ونقطة إمداد متقدمة للخدمات اللوجستية والصناعة في المنطقة، ما يتيح الوصول إلى 250 مليون مستهلك في العالم العربي وشرق إفريقيا.
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