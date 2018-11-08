استثناء الواردات الشخصية من شهادة «الاعتراف» للفسح

أبلغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الجمارك السعودية، بالكميات الشخصية التي يتم فسحها من قبل المنافذ الجمركية دون اشتراط حصولها على شهادة الاعتراف "IECEE"، موضحة أنه يجب ألا تتجاوز العدد المسموح وألا تكون واردة بأسماء مؤسسات أو شركات.
وتضمنت القائمة التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أجهزة الهاتف المتنقل بعدد (2)، شاحن الأجهزة المتنقلة (2)، شاحن السيارة للأجهزة المتنقلة (2)، الشاحن اللاسلكي للهواتف المتنقلة (2)، بطاريات الهواتف المتنقلة (2)، البطاريات المتنقلة "باور بانك" (2)، الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية (2).
كما تضمنت ساعات اليد الذكية (2)، السوار الذكي "Smart band" (2)، أجهزة التلفاز وشاشات العرض (1)، غسالة الأطباق، الاستخدام المنزلي فقط بعدد (1)، السماعات اللاسلكية بعدد (2)، شاحن الكمبيوتر المحمول "محول تيار كهربائي للكمبيوتر المحمول بعدد (2)، مضخات المياه الكهربائية بعدد (1). وعليه وجهت الجمارك السعودية للعمل بموجب التعليمات الخاصة بالكميات الشخصية التي يمكن فسحها من المنافذ الجمركية دون اشتراط حصولها على شهادة الاعتراف.
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