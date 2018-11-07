"كوميرتس بنك": الاستثناءات لمشتري النفط الإيراني "مؤقتة".. تتفادى صدمات السوق

أكد "كوميرتس بنك" الألماني أن التنازلات الممنوحة لثماني دول من مشتري النفط الإيراني هي بالفعل مؤقتة وأن إدارة الرئيس ترمب لن تسمح للدول التي تحصل على إعفاءات باستيراد كميات غير محدودة من نفط إيران وليس لدى تلك الدول تفويض مطلق لاستيراد أي كميات.وتوقع تقرير البنك الاستثماري الألماني أن تستقر صادرات النفط الإيرانية عند مستواها الحالي البالغ مليون برميل يوميا مع احتمال أن تزداد مرة أخرى في الأشهر المقبلة بفعل نشاط مشتريات اليابان وكوريا الجنوبية بعد التنازلات التي حصلتا عليها من الإدارة الأمريكية.وقال التقرير إن التنازلات الأمريكية واحتمال الزيادة في الشحنات إلى آسيا أخبار قد تضغط مجددا على أسعار النفط الخام، مضيفا أنه لا يوجد الكثير من الوضوح فيما يتعلق بتوقعات مسار صادرات النفط الإيراني، السلعة الأهم للاقتصاد الإيراني، حيث يمكن أن تسمح التنازلات الأمريكية لتلك الصادرات بتحقيق درجة ما من الاستقرار على نحو مؤقت، ولكن من المؤكد أن إدارة ترمب حريصة على تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني.ولفت إلى أن صلاحية هذه الإعفاءات ستنتهي في شهر أيار (مايو) المقبل وبالتأكيد تريد الولايات المتحدة أن تنخفض صادرات إيران على نحو واسع بحلول ذلك الوقت.من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي أن منح الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول سيسمح لهم بمواصلة استيراد النفط من إيران لمدة ستة أشهر وهو ما يعتبر مرونة في الموقف الأمريكي وتجاوبا مع ظروف السوق الراهنة.وأكد التقرير الدولي أن تنازلات واشنطن ستكون محدودة بفترة وجيزة بشرط أن تعمل هذه الدول جديا على خفض وارداتها من إيران إلى مستوى الصفر لافتا إلى اعتماد بعض الدول بشكل أساسي على نفط إيران ولذا فإن فترة سماح لمدة ستة أشهر من شأنها أن تمنحهم فرصة أكبر قليلا.وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتبع نهجا صارما في التعامل مع العقوبات على إيران لافتا إلى أن خسارة نحو مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية يمثل دليلا على أن السياسة الأمريكية ناجحة فى هذ الشأن متوقعا تفاقم خسائر الصادرات الإيرانية على نحو أوسع.وأوضح التقرير أن العقوبات على إيران ستكون هي الأشد على الإطلاق، ولكن فيما يخص قطاع النفط تحديدا تريد الإدارة الأمريكية أن تكون العقوبات بطيئة نسبيا حرصا على استقرار أسعار النفط في العالم.ونوه التقرير إلى قول ترمب أنه يمكن دفع صادرات النفط الإيراني إلى نقطة الصفر على الفور ولكن هذا الأمر قد يسبب صدمة للسوق مشيرا إلى أن الأمر مثير للجدل حول مدى قدرة الولايات المتحدة على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحتى لو نجحت الولايات المتحدة في هذا الأمر فإنه على الأرجح أن أسعار النفط الخام لن تكون أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.وأوضح التقرير أن الدول الثماني التي حصلت على إعفاءات هي كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان واليابان والصين والهند وإيطاليا مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول قد حققت بالفعل تخفيضات حادة في مشترياتها من النفط الإيراني رغما أنهم كانوا يسعون إلى بعض التساهل في فرض العقوبات ولكنهم استجابوا إلى ضغوط وتمسك واشنطن بتنفيذ العقوبات على نحو صارم.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية واليابان تحديدا قد قللتا من وارداتهما من إيران قبل الموعد النهائي بكثير مضيفا أن التنازلات بالنسبة لهم كانت أمرا غريبة بعض الشيء مرجحا أن الادارة الأمريكية ربما كانت تريد مكافأة الحلفاء الذين أبدوا تعاونا جيدا معها من خلال السماح لهم باستئناف مشتريات النفط الإيراني.ونوه إلى قول وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو أن المصافي اليابانية قد تبدأ في شراء النفط من إيران مرة أخرى بعد أن حصلت على إعفاء لمدة ستة أشهر كما تستطيع كوريا الجنوبية أيضا استيراد ما يقرب من 130 ألف برميل يوميا من إيران مرة أخرى، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.وبحسب التقرير فإن بعض شركات التكرير الصينية التي خفضت مشترياتها تريد العودة إلى شراء النفط الإيراني مرة أخرى حيث سيسمح للصين بشراء نحو 360 ألف برميل يوميا وهو ما يعادل نصف ما استوردته البلاد على مدار العامين الماضيين.وذكر التقرير أن الإعفاءات مجتمعة ستسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط وقد تتمكن من زيادة الصادرات النفطية عن المستويات الحالية مشيرا إلى أن تصدير إيران بلغ نحو 1.6-1.7 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.