تخصيص 27 ألف خيار سكني وتمويلي في "القصيم" خلال أقل من عامين

كشفت وزارة الإسكان عن تخصيصها 27137 خياراً سكنياً وتمويلياً للمستفيدين في منطقة القصيم، وذلك عبر برنامج "سكني" منذ انطلاقه العام الماضي وحتى الدفعة العاشرة منتصف الشهر الماضي، موضحة أن ذلك يلبي ما يقارب 92% من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة والبالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم, أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" تخصيص 1356 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشاريع وزارة الإسكان العشرة التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 9645 أرضاً مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 16136 قرضاً عقارياً مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه تم من خلال "سكني" تقديم 9645 أرضا مجانية تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة القصيم، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح للمواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأعلنت وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" عن تخصيص عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة القصيم تشمل إطلاق مشاريع الفلل الجاهزة التي تأتي ضمن مشاريع الوزارة وهي 10 مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، توفر 1356 فيلاً سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا، تتوزع في بريدة، وعنيزة، والمذنب، الرس، البكيرية، البدائع، النبهانية، الشماسية، عيون الجواء، ورياض الخبراء، وتتميز هذه المشاريع بتكامل البينية التحتية والمرافق العامة.

وتتوزع المشاريع السكنية في منطقة القصيم على 10 مدن ومحافظات، منها ثلاث مشاريع تم الإعلان عنها واتاحتها للمستفيدين في برنامج "سكني" خلال الدفعات السابقة في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث يضم مشروع مدينة بريدة 381 فيلا سكنية، فيما يوفر مشروع رياض الخبراء 92 فيلا، والمشروع الثالث في النبهانية 90 فيلا جاهزة، وأطلقت هذه المشاريع في مراحل سابقة من برنامج "سكني"، وذلك بعد جهوزيتها، لتمكين الأسر في المنطقة من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي رغباتهم.

وشهدت المنطقة اليوم الأربعاء تدشين خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمنطقة القصيم 7 مشاريع سكنية جديدة توفر 894 وحدة سكنية تضاف إلى قائمة الخيارات التي توفرها الوزارة المتمثلة بالقروض العقارية المدعومة، والأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني، حيث تشمل تلك المشاريع "إسكان عنيزة" والذي يضم 340 فيلا سكنية، إضافة إلى مشاريع البدائع، والبكيرية، والرس، والمذنب والتي يوفر كل واحد منها 100 وحدة سكنية، كما أن مشروع الشماسية يوفر 78 فيلا، وعيون الجواء 76 فيلا سكنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.