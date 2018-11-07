وزيرة التخطيط المصرية : نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.3% في الربع الأول من 2018-2019

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد نما بنحو 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو.

وذكرت الوزيرة في بيان أن أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو جاءت من قطاعات الغاز والاتصالات والبناء وقناة السويس.