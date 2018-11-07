وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أمريكي التنسيق في مجال محاربة الإرهاب

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز. وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وبحث التنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف ومدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.