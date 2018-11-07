الملك يدشن أكثر من 600 مشروع في القصيم بأكثر من 16 مليار ريال

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الوادي في القصيم اليوم أكثر من 600 مشروع بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال تنوعت بين مشاريع نموية وتعليمية وخدمية وفي قطاع الإسكان .

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في قصر الوادي، ودشن عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، و الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم.

وبعد أن أخذ الملك مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم كلمة صاحبها عرض مرئي يحكي المشروعات التنموية التي سيفتتحها ويدشنها خادم الحرمين الشريفين .

وأكد سموه في مستهلها أن منطقة القصيم تتشرف في هذه الأيام بالزيارة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصحبه الكريم التي يتزامن فيها استقبال بشائر الغيث من السماء مع بشائر الخير بزيارته - أيده الله -.

وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن هذا التزامن الذي سيظل عالقا بذاكرة القصيم وأهلها ، كون هذه الزيارة تحمل معاني سامية بين القيادة والشعب وتجسد لحمة تتسامى معها القيم الشامخة للوطن وتعلو فوق كيد الكائدين ليرى العالم أجمع تلاحم الشعب مع قيادته.

وقال سموه " إن أهالي المنطقة تغمرهم الفرحة في هذه المناسبة العظيمة معبرين عن مشاعرهم وولائهم ووفائهم لقائد مسيرتهم حيث تعيش المنطقة بكل مدنها ومحافظاتها ومراكزها فرحة لا توصف وبهجة لم ولن تنقطع منذ الإعلان عن هذه الزيارة الميمونة " .

ولفت سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود النظر إلى أن أهمية هذه الزيارة تتعاظم مع النهضة الواسعة التي شهدتها مناطق المملكة كافة في كل المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز " حفظهما الله " ، ومع حركة التنمية والتطوير في جميع مدن ومحافظات ومراكز القصيم التي تعكس وجه التقدم والازدهار والتنمية المشهودة على أرض الواقع.

وأفاد سمو أمير منطقة القصيم أن هذه الزيارة المباركة جاءت لتؤكد أواصر المحبة واللحمة الوطنية بين الراعي والرعية حيث سخّر - حفظه الله - جهده ووقته لخدمة الوطن والمواطن من خلال حزمة المشاريع التنموية والتخطيط الاقتصادي لمواكبة رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، التي تعكس المسيرة المشرقة للتطوير والبناء في كافة المجالات نحو عنان السماء.

وقال سموه " وفي هذه المناسبة العزيزة التي وجد فيها أهالي القصيم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وولائهم ووفائهم لقائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - لتعلن كافة قطاعاتها وإداراتها بالمنطقة عن افتتاح وتدشين عدد كبير من المشاريع الحيوية والتنموية والخدمية في ظل تواجدكم سيدي بيننا " .

وأضاف " سيدي خادم الحرمين .. لقد حفظت العهد وسرت على خطى الملك المؤسس - طيّب الله ثراه - ومن جاء بعده من إخوانك الملوك رحمهم الله والذين زاروا القصيم ، ودشنوا مشاريع كبرى كانت سبباً رئيساً في تغيير وجه المنطقة نحو المزيد من التقدم والازدهار " .

وأبان أمير منطقة القصيم أنه بهذه المناسبة المباركة تُعلن عدة وزارات وقطاعات في المنطقة عن مشاريعها التنموية التي سيتشرف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بتدشينها وافتتاحها بالتزامن مع هذه الزيارة التاريخية ، وجاءت على النحو التالي :

1 ـ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني : افتتاح مشروع واحد ، وتدشين مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تتجاوز( 123) مليون ريال.

2 ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية : افتتاح (246) مشروعا وتدشين ( 175 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ونصف المليار ريال .

3 ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة : افتتاح ( 8 ) مشاريع ، وتدشين ( 16) مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن المليار ونصف المليار ريال .

4 ـ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية :

ـ في قطاع الكهرباء افتتاح ( 14 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تربو على الأربعة مليارات ونصف المليار ريال .

ـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية : افتتاح ( 4 ) مشاريع وتدشين مشروع واحد ، بقيمة إجمالية تزيد عن ( 173 ) مليون ريال .

وبذلك تصل المشاريع المزمع تدشينها وافتتاحها في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما يفوق الأربعة مليارات و(700) مليون ريال .

5 ـ وزارة الإســـــــــكان : افتتاح مشروعي إسكان محافظة عنيزة الذي تبلغ قيمته أكثر من ( 338 ) مليون ريال .

6 ـ وزارة التعليم : جامعة القصيم افتتاح ( 28 ) مشروعا وتدشين ( 5 ) مشاريع جديدة بتكلفة تزيد عن ال ( 3 ) مليارات ريال ، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من ( 150 ) ألف طالب وطالبة ، كما تفتتح الإدارة العامة للتعليم في المنطقة (73) مشروعا تبلغ تكلفتها ما يقارب الـ ( 532 ) مليون ريال ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتتح ( 3 ) مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ( 136 ) مليون ريال .

وبذلك تصل المشاريع المزمع افتتاحها وتدشينها في مجال التعليم في القصيم ما يفوق الـ ( 3 ) مليارات و(800) مليون ريال.

7 ـ وزارة النقل : افتتاح ( 21 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن المليار ريال.

8 ـ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية : افتتاح مشروعين بتكلفة إجمالية تزيد عن (102) مليون ريال.

وأوضح سموه أن إجمالي المشاريع في منطقة القصيم التي سيتم افتتاحها من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وصلت إلى أكثر من ( 12) مليارا و (151) مليون ريال ، والمشاريع الجديدة التي سيتم تدشينها أكثر من ( 4 ) مليارات و(200) مليون ريال ، وشملت تلك المشاريع جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم.

وقال سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود " إن هذه المشاريع التي نتشرف جميعاً في هذا اليوم بتدشينكم لها يا سيدي حفظكم الله ، وما زال يتلوها مشاريع أخرى للمنطقة ، ستسهم في نهضتها ونمائها وتطورها والعمل جار على تنفيذها - وسترى النور قريباً - إن شاء الله تعالى - والتي تتنوع ما بين مشاريع تعليمية وخدمية وزراعية وغيرها من المشاريع التنموية المختلفة .

وهنأ سموه جميع الذين عملوا على هذه المشاريع في جميع الجهات المختلفة للتطوير في المنطقة في المجالات كافة ، وقال " وبهذه المناسبة أبارك لمقامكم سيدي خادم الحرمين الشريفين ما تحقق منها وما سيتلوه من خدمة للمواطنين في جميع المجالات في منطقة القصيم خاصة وفي باقي مناطق المملكة التي ستشهد زيارتكم الكريمة " .

وسأل الله في ختام كلمته أن يحفظ هذا الوطن من كل مكروه وان يديم أمنه وينصر جنوده في جميع الثغور والحدود.