ارتفاع أرباح مطار فرانكفورت في الربع الثالث 16% رغم الصعوبات الصيفية

على الرغم من صيف يتسم بالإلغاءات والتأخيرات للرحلات الجوية ، أعلنت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت عن زيادة قدرها 16% في الأرباح الفصلية على أساس سنوي.

وأعلنت فرابورت أن صافي الأرباح بلغ 210 ملايين يورو (241 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2018 ، في حين ارتفعت أرباح التشغيل ( قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ) بنسبة 8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2017 ، لتصل إلى 419 مليون يورو.

وفاقت النتائج جميع توقعات المحللين.

وبالنسبة للعام الحالي ،قال شتيفن شولته رئيس شركة فرابورت إنه لا يزال يستهدف الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (1ر1 مليار يورو).

وقال إن بيع الشركة لحصتها في مطار هانوفر سوف يسهم في نتائج العام بأكمله.

ويتوقع شولته أن يرفع أكبر مطار في ألمانيا أعداد المسافرين التي يسجلها في عام 2018 بنسبة 7% عن العام الماضي لتصل إلى 69 مليون مسافر.

وشهدت الأرقام الأولية لشهر أكتوبر 2018 ارتفاعا على أساس سنوى بنسبة 2ر5% في أعداد المسافرين.

وقال شولته إنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ، ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 8% .