اختبارات جديدة للانبعاثات تؤدي إلى انخفاض أرباح "بي إم دابليو"

انخفضت أرباح شركة "بي إم دابليو" الألمانية لصناعية السيارات في الربع الثالث من هذا العام جراء تطبيق اختبارات جديدة للانبعاثات في أوروبا وتخصيص المزيد من الأموال لعمليات السحب.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في ميونخ أن أرباحها تراجعت قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 8ر26% في الربع الثالث من هذا العام على أساس سنوي، لتصل إلى 75ر1 ميار يورو، مضيفة أنها تستشعر أيضا آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان انخفاض الأرباح أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنسبة 7ر4% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 7ر24 مليار يورو.

وقد خصصت الشركة 679 مليون يورو في هذا الربع لتغطية التكاليف المحتملة المتعلقة بمطالبات الضمان.

وتراجع صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 9ر23% إلى 41ر1 مليار يورو في الربع الثالث.