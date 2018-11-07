الناتج الصناعي الألماني يرتفع 0.2% في سبتمبر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الألماني زاد أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر مما يبعث على بعض الطمأنينة بشأن متانة أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي زاد 0.2 بالمئة ليفوق بقليل توقعات رويترز لارتفاع نسبته 0.1 بالمئة.

وجرى تعديل قراءة أغسطس بالرفع إلى زيادة نسبتها 0.1 بالمئة من انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في التقديرات السابقة.