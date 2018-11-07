إيرباص تسير أول رحلة لطائرتها المحدثة "إيه330-800"

أجرت ايرباص أول رحلة طيران لطائرتها ايه330-800 بعد تحديثها آملة أن يعزز التطوير المهم فرص هذا النموذج الذي فشل في تحقيق اختراقات أمام منافسة أنواع أحدث.

تضم الطائرة الجديدة عريضة البدن 257 مقعدا ومحركات جديدة من رولز-رويس وهي مصممة كبديل أقل تكلفة للطائرات الجديدة بالكامل المستخدمة للرحلات الطويلة مثل ايه350 وبوينج 787.

ومن المنتظر أن يسلم النموذج الأكبر والأكثر نجاحا ايه330-900 لأول عميل، طيران تاب البرتغال، في وقت لاحق من الشهر الجاري لكن ملكية الطراز تتركز في بضع شركات طيران فقط بينما تأمل ايرباص في مزيد من المبيعات لتحقيق عائد.

وتعرف الطائرتان معا بالعائلة ايه 330 نيو.

وتأجل تطوير الطائرتين بسبب تأخر تسليمات المحرك من رولز-رويس.

ولم يكن هناك أي مشتر للطائرة ايه330-800 حتى وقت قريب بعدما ألغت خطوط هاواي الجوية طلبية. لكن ايرباص أعلنت الشهر الماضي أنها تلقت طلبية لشراء ثماني طائرات من الخطوط الجوية الكويتية.

لكن مصادر في القطاع قالت إن الطلبية جرت على حساب جزء على الأقل من طلبية كويتية لشراء عشر طائرات من طراز ايه 350 الأغلى سعرا وإن إيرباص وافقت على الصفقة لدعم إطلاق الطائرة ايه 300-800.

وامتنعت ايرباص عن التعليق بخصوص الصفقة.

وتقول ايرباص إن الطائرة ايه 300 نيو أكفأ من بوينج 787 نظرا لانخفاض تكاليفها في الشراء والصيانة.

وتقول بوينج إن طائرتها 787 الخفيفة توفر ترشيدا للنفقات يعوض ارتفاع تكلفة الشراء مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز ذلك.