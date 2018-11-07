نيكي يهبط بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وأسهم السيارات تتراجع

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في معاملات متقلبة اليوم الأربعاء في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تأثير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على السياسات بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب.

وتراجع نيكي 0.3 بالمئة إلى 22085.80 نقطة بعد تقلبات للمؤشر القياسي خلال الجلسة.

ومع احتفاظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأغلبيته في مجلس الشيوخ، فإن النتائج تتماشى مع توقعات السوق.

ويتوقع بعض المتعاملين أن يتحول تركيز المستثمرين مجددا صوب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع استعداد الرئيسيين الأمريكي والصيني لعقد محادثات خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتراجعت أسهم شركات السيارات اليابانية، مع انخفاض أسهم هوندا موتور 2.7 بالمئة ونيسان موتور 1.1 بالمئة.

وانخفضت أسهم أوليمبس كورب 4.5 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي أرباح السنة حتى مارس آذار إلى 26 مليار ين (229.68 مليون دولار) من 40 مليار ين.

وهوت أسهم ميتسوبيشي للمواد 8.3 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها لصافي الأرباح إلى 25 مليار ين من 35 مليار ين في عام حتى مارس آذار.

ومخالفة للاتجاه النزولي، ارتفعت أسهم شركة الاتصالات العملاقة ان.تي.تي 4.9 بالمئة بعد أن قالت إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة تصل إلى 150 مليار ين.

كما أعلنت الشركة عن خطة عمل متوسطة المدى تستهدف فيها ربحية للسهم بقيمة 640 ينا للسنة المالية المنتهية في مارس آذار 2024، بزيادة نسبتها 50 بالمئة عن 425 ينا في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2018.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1652.43 نقطة. وفاق عدد الأسهم المتراجعة تلك المرتفعة بواقع 1095 إلى 939 سهما.