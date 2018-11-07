الكويت تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط الخفيف إلى 250 ألف برميل يوميا في 5 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر اليوم الأربعاء إن بلاده تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخفيف خلال خمس سنوات إلى 250 ألف برميل يوميا من نحو 175 ألف برميل يوميا حاليا.

حديث المسؤول الكويتي جاء خلال احتفال بثه التليفزيون الرسمي بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف في تاريخ الكويت بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال جعفر "تسعى الشركة جاهدة للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة (من تطوير الحقول الجوراسية في شمال الكويت) والهادفة إلى رفع الطاقة الانتاجية للغاز الحر إلى مليار قدم مكعب يوميا".

وقال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي خلال الاحتفال إن بلاده وصلت في الوقت الحالي إلى طاقة إنتاجية قدرها 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و175 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف من حقول الشمال.

كانت الكويت أعلنت في يوليو تموز تصدير أولى شحناتها من الخام الخفيف الممتاز.