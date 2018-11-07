وزير «الإعلام»: جولة الملك في المناطق تحمل بشائر المحبة والرخاء للمواطنين

‏أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مناطق المملكة التي بدأها بزيارة منطقة القصيم وما يتبعها من مناطق أخرى إنما هي امتداد لنهج قادة هذا الوطن الغالي، والحب المتبادل مع مواطنيه، وهو ما أرساه مؤسسه الملك عبدالعزيز.وأوضح في تصريح صحافي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحرص على الوقوف المباشر والتعرف على متطلبات جميع المناطق والمحافظات والاستماع إلى أبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب في أجواء احتفالية وفرح يبهج كل مواطن وأسرة عندما يشاهدون قائدهم ووالدهم بينهم.ووصف وزير الإعلام زيارة خادم الحرمين الشريفين التي تبدأ بالقصيم وحائل بأنها تحمل لهما كل بشائر المحبة والرخاء كعادته، عبر تدشينه العديد من مشاريع الخير وتأسيس صروح البناء والنماء لينعم بها أبناء هذا الشعب السعودي الكريم.ولفت الدكتور العواد إلى أن هذه الزيارات التفقدية من خادم الحرمين الشريفين، تأتي تأكيداً من لدنه على اهتمامه بجميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى في المملكة وأنها تحظى بنصيبها من التنمية المستدامة التي تواكب تنفيذها قطاعات الدولة المختلقة وفق رؤية 2030، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ودعا وزير الإعلام المولى عز وجل في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ويمدهما بعونه وتأييده في كل ما يقدمانه لهذا الوطن، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ السعودية وشعبها الوفي.وكانت قد أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي أمس، صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مناطق المملكة، لإبراز وجمع المبادرات والمنشورات (صور - فيديوهات – إنفو جرافيك) الخاصة بالزيارة الملكية في قالب واحد.وتبرز الصفحة التعريفية، تفاعل الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام والمغردين مع الزيارة لكل منطقة من مناطق المملكة، إلى جانب إظهار ومتابعة المشاريع والإنجازات المتوالية.كما ترصد المحتوى والإنتاج الإعلامي الخاص بزيارة خادم الحرمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة.وتقدم الصفحة معلومات تعريفية بالمناطق التي سيزورها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تزخر به من معالم وأماكن ومشاريع ومبادرات وشخصيات وغيرها، بهدف إثراء المحتوى المحلي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لأهم ما يميز كل منطقة وأرشفته بشكل آلي، إضافة إلى رصد أهم الإنجازات.