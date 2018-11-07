الأسهم السعودية تعود إلى المنطقة الخضراء بدعم «المواد الأساسية» و«الاتصالات»

عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتكسر سلسلة تراجعات دامت ثلاث جلسات، وأغلقت عند 7812 نقطة بمكاسب عشر نقاط بنسبة 0.1 في المائة، وزادت قيمتها السوقية ملياري ريال لتصل إلى 1.85 تريليون ريال.وجاء الارتفاع بدعم من قطاعي المواد الأساسية والاتصالات، حيث تمت الإشارة في تقرير سابق إلى أن السوق استطاعت التماسك أعلى من متوسط 21 يوما عند 7777، وأن استمرار ذلك سيعطي إشارة إيجابية من قدرة السوق على تحقيق أداء أفضل، وبدأت السوق تحسن من أدائها وعند إغلاق اليوم بالمنطقة الخضراء ستؤكد إيجابية السوق، ما يزيد من شهية المخاطرة ونشاط المتعاملين، ويدفع بالسوق لمحاولة اختراق 7900 نقطة مرة أخرى، التي بتجاوزها سيعزز من الاتجاه المتصاعد للسوق ليخترق 8000 نقطة ومحاولة الوصول إلى مستويات 8500 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7802 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض؛ فحقق مكاسب بنحو 0.44 في المائة أثناء الجلسة ليصل إلى 7836 نقطة، بينما أدنى نقطة عند 7798 نقطة بخسائر طفيفة. وجاء الإغلاق عند 7812 نقطة بمكاسب عشر نقاط بنسبة 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 385 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 12 مليون سهم لتصل إلى 127 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.67 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.54 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 757 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 465 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 270 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 154.20 ريال، يليه "الفخارية" بنسبة 8.3 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 15.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "السعودي الألماني" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 32.30 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 14.98 ريال، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 10.08 ريال.وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 374 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 297 مليون ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" بنسبة 4 في المائة بقيمة 112 مليون ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية