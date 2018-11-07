«نمو» تفقد 4 نقاط .. والصفقات تصعد 63 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.2 في المائة لتغلق عند 2520 نقطة فاقدة أربع نقاط. وارتفعت قيم التداول بنحو 27 في المائة إلى 860 ألف ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 13 ألف سهم لتصل إلى 59 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 63 في المائة لتصل إلى 168 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 63 ريالا مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 40.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 12.76 ريال.وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 398 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 213 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 159 ألف ريال.