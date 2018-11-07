جورج سوروس الهدف المفضل لأصحاب نظرية المؤامرة

قبل ثلاثة أعوام، رئيس وزراء هنغاريا اتهم الملياردير جورج سوروس بمحاولة إغراق البلاد بمهاجرين من الشرق الأوسط.وفي الأسابيع القليلة الماضية ظهر ادعاء مماثل في الولايات المتحدة: أصحاب نظرية المؤامرة وبعض السياسيين الجمهوريين اتهموه عبر الإنترنت، من دون أدلة، بتمويل قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى متوجهة إلى حدود الولايات المتحدة.وحين سئل هذا الأسبوع عما إذا كان سوروس يمول القافلة، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "لا أعلم من فعل ذلك، لكنني لن أتفاجأ. كثير من الناس يقولون إنه هو".سوروس من جانبه ينفي أي صلة له بالموضوع. تكرار ظهور هذه الادعاءات التي لا أساس لها في الولايات المتحدة يبرز كيف أصبحت مسألة الهجرة غير القانونية - وهي موضوع الحملة المفضل لترمب - مثيرة للخلاف. لكنه يظهر أيضا كيف انتشرت معاداة السامية ونظريات المؤامرة من الهوامش إلى التيار السياسي السائد، في كل من أوروبا والولايات المتحدة.تصاعدت المواجهة بين سوروس ورئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، في عام 2015 عندما توجهت موجة كبيرة من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا.في مقابلة إذاعية في ذلك الوقت، قال أوربان عن سوروس، المولود في بودابست: "ربما يكون اسمه أقوى مثال على أولئك الذين يدعمون أي شيء يضعف الدول القومية". وأضاف: "هؤلاء النشطاء الذين يدعمون المهاجرين دون قصد بدأوا يصبحون جزءا من شبكة التهريب البشري الدولية هذه".نفى سوروس أي خطة من هذا القبيل، لكنه جادل في مقالة عام 2016 بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه الحد من الهجرة غير القانونية عن طريق وتعزيز حدوده الخارجية والالتزام بقبول 300 ألف لاجئ سنويا.لورا سيلبر، المتحدثة باسم "مؤسسة المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس، أشارت إلى أن المؤامرات حول الملياردي كانت موجودة على الهوامش بسبب ثروته الهائلة، إلا أن حملة الحكومة الهنغارية نقلتها إلى مستويات جديدة.قالت: "لقد رأينا حدود ما هو مقبول تنتقل إلى المركز"، مشيرة إلى حملة طبع فيها وجه سوروس، الناجي من المحرقة، على أرضيات الحافلات العامة حتى يطأ الركاب عليها، وقارنتها بالحملات في عصر النازية.لكن جيورجي شوبفلين، عضو البرلمان الأوروبي من حزب فيدز الحاكم في هنغاريا، ذكر أن خلفية سوروس اليهودية لا علاقة لها بالخلاف. وقال: "أدركت الحكومة أن المنظمات غير الحكومية التي يمولها سوروس كانت مشغولة بفعل كل ما في وسعها لجعل هنغاريا بلدا للمهاجرين".واحتدم الخلاف وقررت جامعة أسسها سوروس في بودابست عام 1991 أن تحول معظم برامجها التعليمية إلى فيينا، بعدما شكت من أنها "أجبرت على الخروج" من هنغاريا بسبب مطالب الحكومة.إدارة ترمب قدمت بعض الدعم لجامعة سوروس، "الجامعة الأوروبية" المركزية، في عراكها مع أوربان، لكن الرئيس والعديد من أنصاره شوهوا أيضا سمعة سوروس.ظهر الملياردير لأول مرة باعتباره شخصية مهمة في مسرح السياسة الأمريكية عام 2004 بعد أن أنفق 27 مليون دولار في محاولة فاشلة لإيقاف إعادة انتخاب جورج دبليو بوش. وصرف مبالغ مماثلة على الحملات الديمقراطية، بما في ذلك حملة هيلاري كلينتون، عام 2016. وفي الانتخابات النصفية الحالية، أنفق إلى الآن أكثر من 10 ملايين دولار.سوروس الآن نقطة تركيز راسخة في هجمات الجمهوريين. استهدفه إعلان في نهاية حملة ترمب الرئاسية الناجحة عام 2016 جنبا إلى جنب مع رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة، جانيت يلين، ورئيس "جولدمان ساكس" السابق، لويد بلانكفين، وهما أيضا يهوديان. أشار الإعلان إلى أن الملياردير كان من بين أولئك الذين سيطروا على "أذرع السلطة في واشنطن".قال سوروس لـ "نيويورك تايمز مجازين" في وقت سابق هذا العام: "لقد أصبحت أكثر قلقا بشأن سمعتي، لأن من المزعج إطلاق تلك الأكاذيب".لكن حملة الانتخابات النصفية استمرت في التعرض له وظهرت صورته الشهر الماضي في حملة إعلانية في ولاية مينيسوتا وهو يجلس خلف أكوام هائلة من المال. وذكر الراوي في الإعلان أن "الملياردير جورج سوروس يمول المقاومة". وكان هذا واحدا من عدد من الإعلانات ذات الصلة بسوروس التي أطلقت من قبل "اللجنة الوطنية الجمهورية" في الكونجرس.وأوحى مات جايتز، العضو الجمهوري في الكونجرس من ولاية فلوريدا، على تويتر كذباً الشهر الماضي أن سوروس يمول قافلة المهاجرين من أمريكا الوسطى - وهو اتهام يكرره معلقون إذاعيون من الحزب المحافظ في "فوكس نيوز".وكان سوروس الأول من بين عشرات الليبراليين البارزين الذين استهدفتهم قنابل أنبوبية تقول السلطات أن من أرسلها هو سيزر سايك، أحد المؤمنين بنظرية المؤامرة في فلوريدا، الذي ذكر الملياردير بشكل متكرر على تويتر.كذلك ركز روبرت باورز، الرجل الذي اتهم بقتل 11 شخصا في هجوم على معبد يهودي يوم السبت الماضي، على قافلة المهاجرين في نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أبرز في كثير من الأحيان نظريات معادية للسامية ونظريات مؤامرة.وفي الأسبوع الماضي، نشر كيفين ماكارثي، الرجل الثاني من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، تغريدة متهماً سوروس ومليارديرين آخرين من أصل يهودي - مايكل بلومبيرج وتوم ستيير - بمحاولة شراء الانتخابات. ونفى مكتب مكارثي، الذي أدان العنف الأخير، أن الإعلان كان يحمل رسالة مبطنة، لكنه مسح التغريدة بعد القنابل الأنبوبية.ديبوراه ليبستادت، أستاذة تاريخ المحرقة في جامعة إيموري ومؤلفة كتاب قادم عن معاداة السامية المعاصرة، قالت: "لقد أصبح سوروس بيت روتشيلد للقرن الواحد والعشرين". وأضافت "لا أحد يقول (بصراحة) إن سوروس يهودي، لكن هناك مجموعات على اليمين تمثل لهم هذه (الرموز) رسالة مبطنة وغير مباشرة".روبرت جولدبيرج، الأستاذ في جامعة يوتا ومؤلف كتاب عن ثقافة المؤامرة في الولايات المتحدة، لأحظ أن كون أحد المصرفيين اليهود الأثرياء كبش فداء للجماعات المتطرفة ليس جديدا، إلا أن نظريات المؤامرة تنتشر الآن بشكل أسرع في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال "أعتقد أن هذا الأمر وصل بالفعل إلى التيار الرئيس. أصبحت نظريات المؤامرة طبيعية".