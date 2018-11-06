خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منطقة القصيم

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة القصيم مساء اليوم. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



كما كان في استقباله الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير سعود بن فيصل بن مشعل، والأمير متعب بن فهد بن فيصل، والأمير سلطان بن فيصل بن مشعل، والأمير تركي بن فيصل بن مشعل.